Stiri pe aceeasi tema

- Invazia declansata de armata rusa in Ucraina s-a dovedit o eroare tactica si strategica surprinzatoare, marcata de penurii de hrana si carburant, de abandonarea de vehicule armate, de pierderi de avioane si de morti in randul soldatilor, potrivit unor experti americani, informeaza AFP.

- In rețea au aparut noi fotografii cu refugiații din Ucraina care au incercat sa intre pe teritoriul Moldovei pe la punctul de control "Palanca". Pe Facebook a fost postat un mesaj in care se povestște cum doua femei din Ucraina au incercat sa ajunga la Chișinau, relateaza Noi.md. {{596257}}Una dintre…

- Cel putin 40 de militari si aproximativ zece civili au fost ucisi, joi, in invazia ruse a Ucrainei, declara presei Oleksii Arestovici, un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP. ”Stiu ca peste 40 de militari ucraineni au fost ucisi, iar alte cateva zeci au fost raniti…

- Pe fondalul acțiunilor militare declanșate in Ucraina, este important ca cetațenii, forțele politice din R.Moldova sa pastreze calmul și sa ramina uniți in fața pericolului. O asemenea declarație a fost facuta pentru portalului Noi.md de liderul Mișcarii Voievod, Nicolae Pascaru. Activistul a precizat…

- Zeci de mașini cu cetațeni ucraineni au ajuns, in aceasta dimineața, la granița cu Republica Moldova. In primele ore ale acestei dimineți in punctele de trecere ale frontierei dintre Moldova și Ucraina s-au format cozi kilometrice, transmite Știri.md. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Municipiul Sighetu Marmației s-a alaturat inițiativei Asociației Culori pentru Pace, care funcționeaza sub inaltul patronaj al Parlamentului European in 136 de Natiuni ale Lumii din anul 2015, de a organiza un lanț uman pașnic format din tineri romani și ucrainieni care, ținandu-se de mana sa lege cele…

- Angajari in armata 2022: MApN vrea sa recruteze militari tineri: „E un concept pe care o sa-l promovam luna viitoare” Angajari in armata 2022: MApN vrea sa recruteze militari tineri: „E un concept pe care o sa-l promovam luna viitoare” Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a anunțat ca Armata Romana vrea…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a anunțat ca Armata Romana vrea sa recruteze soldați tineri. Oficialul anunța un nou concept pe care Armata mizeaza in viitor pentru formarea noilor cadre militare: sistemul militar in termen voluntar. Vasile Dincu a dat asigurari ca asta nu inseamna stagiu militar…