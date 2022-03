RĂZBOIUL nevăzut: OCCIDENT vs. DISIDENȚĂ! Cenzura presei, experimentul încercat în România Cei care proclama cu glas tare ca lupta impotriva fasciștilor continua, de fapt, sa imbrațișeze și sa manuiasca armele definitorii ale despotismului. Cand vine vorba de țari etichetate a fi „controversate”, suntem invațați sa recunoaștem tirania prin utilizarea tacticii de represiune – disidența fața de creștini este cenzurata, protestele impotriva statului sunt interzise, opozanții, aspru […] The post RAZBOIUL nevazut: OCCIDENT vs. DISIDENȚA! Cenzura presei, experimentul incercat in Romania first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sancțiunile impuse de Occident pentru companiile cu acționariat rusesc incep sa se resimta și in Romania. TMK Artrom, unul dintre cei mai mari producatori industriali de țevi din Romania și din Europa și printre principalii angajatori din Slatina,...

- Patriarhul Daniel a transmis luni un mesaj in care vorbește despre razboiul declanșat de Rusia in Ucraina și despre necesitatea de a ajuta in continuare refugiații ucraineni care tranziteaza Romania sau raman aici. Patriarhul Romaniei a mai subliniat ca „este necesar sa cultivam pacea inimii noastre…

- Dan Balan urma sa prezinte Eurovision Romania 2022, insa razboiul l-a prins la Kiev, anunța paginademedia.ro, in exclusivitate. Iuliana Marciuc a anunțat ca artistul filma pentru „Vocea Ucrainei”, unde facea parte din juriul emisiunii.Sambata, 5 martie, are loc Selecția Naționala Eurovision Romania,…

- Romania s-a alaturat unui grup de 44 de state participante OSCE pentru activarea Mecanismului OSCE de la Moscova de evaluare a impactului asupra drepturilor omului si situatiei umanitare cauzat de agresiunea Federatiei Ruse asupra Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Razboiul declanșat de Rusia in Ucraina a umbrit sarbatoarea iubirii in Romania, Dragobetele. Toata ziua s-a vorbit numai despre acest conflict lumea uitand de aceasta frumoasa sarbatoare. Totuși au fost unii care nu au uitat de evenimentul pe care romanii il sarbatoresc pe 24 februarie. Printre aceștia…

- Reprezentanta oficiala a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a comentat situația din Ucraina și sancțiunile aplicate Rusiei. „Cand partenerii noștri vestici se bat in isterii și ne invinuiesc continuu, uita sa menționeze ca ei sunt cei care au exclus toate opțiunile pentru a stabili un proces…

- Vin rușii sau virușii? Este intrebarea care, mai in gluma, mai in serios, face valva pe rețelele de socializare, acolo unde lumea se intreaba de ce trebuie sa se teama mai tare, de un razboi sau de coronavirus? In plina dilema naționala și cu Romania omisa de la masa negocierilor privind un posibil…

- Intr-o declarație comuna, episcopii din Polonia și Ucraina iși exprima ingrijorarea cu privire la eșecul negocierilor dintre Moscova și Occident și cu privire la trupele și armele rusești acumulate la granița cu Ucraina. „O situație”, scriu episcopii, „care amenința Europa Centrala și de Est și pe…