Potrivit președinției ucrainene, Rusia ar avea acum un total de aproximativ 40.000 de oameni la granița de est și aproximativ 40.000 in Crimeea. Surse de informații ucrainene au declarat pentru BBC ca forțele suplimentare ajung la 16 grupuri tactice de batalion, care ar numara pana la 14.000 de soldați. Mai multe surse citate de BBC News au raportat insemnate mișcari militare rusești catre granița estica a Ucrainei și in regiunea Crimeea, anexata de Rusia in martie 2014. Ieri, ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a acuzat NATO de acțiuni „amenințatoare” și a spus ca Rusia a raspuns prin…