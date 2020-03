Războiul măştilor de protecţie. Italia acuză România că i-a blocat un transport „Se intampla ca in lume exista țari care ne ajuta și țari care au decis sa se gandeasca doar la ele. Noi ii denunțam pe cei din urma. Adica pe cei care țin pentru ei maștile noastre. Apoi, in alte cazuri, alertam Organizația Națiunilor Unite și Organizația Mondiala a Comerțului ca sunt țari care iși asuma acțiuni anticomerciale, pentru ca daca tu blochezi intr-o vama maștile cumparate de o firma care ne aparține, deci nu de Guvern, ci de o firma italiana, tu ai și un comportament impotriva regulilor comerțului.", spune Luigi Di Maio, ministru de externe al Italiei, potrivit digi24.ro. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

