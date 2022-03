Războiul lui Putin s-a ÎNCHEIAT. NU a cucerit Ucraina, dar vrea să o sufoce! CTP a vorbit despre situația din Ucraina, dar și despre modul in care Rusia a fost luata prin surprindere. Gazetarul a declarat la Digi24 ca razboiul lui Vladimir Putin , așa cum l-a conceput el de la inceput s-a incheiat, pentru ca nu a reușit cucerirea țarii intr-un timp atat de scurt. Potrivit acestuia, acum, urmatoarea metoda a liderului rus este ”sufocarea” Ucrainei. Vrea ca oamenii sa fuga „ Razboiul lui Putin s-a incheiat. Razboiul, așa cum l-a conceput el cand s-a dus in Ucraina, s-a incheiat, pentru ca nu a reușit sa cucereasca Ucraina intr-un numar mic de zile. Ce face acum e sa ramana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

