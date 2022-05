Războiul lui Putin omoară vaca de bani a Rusiei Pentru un om obsedat de mareția Rusiei, președintele Vladimir Putin face tot posibilul sa saboteze singurul sector economic care ii confera țarii pretenția de a fi o superputere și care il ajuta sa finanțeze razboiul din Ucraina: petrolul și gazele naturale. Sancțiunile restricționeaza accesul Rusiei la tehnologia și finanțarea occidentala necesara pentru a o ajuta […] The post Razboiul lui Putin omoara vaca de bani a Rusiei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

