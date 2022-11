Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce lumea se indreapta spre recesiune, aceasta tara cu 3,7 milioane de locuitori, care are iesire la Marea Neagra, va inregistra o crestere viguroasa a productiei economice, de 10%, in 2022, pe fondul unui boom condus de consum, potrivit institutiilor internationale. Astfel, economia modesta,…

- In timp ce razboiul din Ucraina sufoca Europa, o mica natiune aflata langa Rusia se bucura de un boom economic neasteptat. Georgia este pe cale sa devina una dintre economiile cu cea mai rapida crestere din lume in acest an, dupa un aflux dramatic de peste 100.000 de rusi, produs de la invazia Rusiei…

- In vreme ce razboiul din Ucraina sufoca economia Europei, o mica națiune situata la granița cu Rusia, intre Europa și Asia, se bucura de o explozie economica neașteptata, scrie Reuters. Georgia este pe cale sa se numere printre economiile cu cea mai rapida creștere din lume, ca urmare a unui aflux de…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat luni ca va investi pana la 3 miliarde de euro in Ucraina in perioada 2022 și 2023 pentru a contribui la consolidarea companiilor și a economiei țarii devastata de razboi, scrie Reuters. Creditorul a declarat ca a angajat peste 1…

- Președintele francez Emmanuel Macron a promis ca va livra Ucrainei sisteme de aparare aeriana, intr-un interviu acordat pentru France2 in care l-a criticat pe Vladimir Putin pentru ca a facut „alegerea” de a implica mai mult Europa in razboi prin intensificarea atacurilor și ordinul parțial de mobilizare…

- Avarierea gazoductelor Nord Stream este un ''act de terorism international'' de care profita SUA, Polonia si Ucraina, a declarat miercuri, la o conferinta pe teme energetice, presedintele rus Vladimir Putin, care a sugerat ca Rusia ar putea redirectiona gazele pentru Nord Stream catre Marea Neagra…

- Autoritațile din Republica Moldova au selectat șapte companii pentru a asigura importurile de gaz, incepand de luna viitoare, in cazul in care aprovizionarea de la gigantul rus Gazprom va fi intrerupta, a anunțat vicepremierul Andrei Spinu, citat de Reuters . Andrei Spinu, care a condus echipa de negociatori…

- Daca un academician englez estima ca razboiul din Ucraina ar putea dura intre 50 si 80 de ani, un politolog american spune ca daca revine Donald Trump la Casa Alba razboiul se termina in anul 2025. In opinia majoritatii populatiei europene, sfarsitul razboiului din Ucraina va insemna sfarsitul crizei.…