- Secretarul general al PNL, Dan Vilceanu a declarat, vineri, ca daca in urma discutiilor din partid privind convocarea unui Cngres, Florin Citu considera ca trebuie sa isi dea demisia, si-o va da. ”Nu am primit nicio solicitare de convocare a unui Birou Executiv, astazi, eu am vazut numai stiri pe surse,…

- Secretarul general al PNL, Dan Vilceanu, a declarat vineri ca nu a primit documente oficiale pentru convocarea unei sedinte a Biroului Politic National sau a Biroului Executiv al partidului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Secretarul general al PNL, Dan Vilceanu, a declarat vineri, 1 aprilie, ca daca dupa discuțiile care au loc astazi, la partid, privind convocarea unui Congres al liberalilor, Florin Citu va aprecia ca trebuie sa isi dea demisia, atunci va face acest lucru. Vilceanu a precizat ca „nu am primit nicio solicitare…

- Presedintele PNL Braila, deputatul Alexandru Popa, a declarat joi, in conferinta de presa, ca optiunea filialei judetene pe care o conduce si a lui personala este ca premierul Nicolae Ciuca sa preia presedintia PNL, el adaugand ca a fost printre primii semnatari ai scrisorii prin care lui Florin…

- Surse apropiate conducerii liberalilor au declarat in exclusivitate pentru Puterea.ro ca deznodamantul ședinței Biroului Executiv al PNL de saptamana trecuta, cand a fost aprobata fuziunea cu ALDE, are un mare caștigator la varful partidului și ar urma sa reaprinda lupta pentru putere in partid. ”Nu…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat marți, 15 martie, intr-o conferința de presa la Buzau, ca Dan Vilceanu, care este ministrul Proiectelor europene și secretar general al Partidului Național Liberal, „nu este in Guvernul Romaniei doar ca ministru”, ci trebuie sa se asigure ca „tot ceea ce noi…

- Președintele PNL, Florin Citu, a declarat marti, 15 februarie, ca nu exista un termen limita pentru prezentarea de catre ministrul Energiei, Virgil Popescu, a masurilor pentru criza facturilor la energie și ca intelegerea a fost ca, atunci cand Guvernul are solutile, vine si le prezinta.„Eu stiu, la…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat marți seara, 11 ianuarie, la TVR , ca liberalii nu au luat inca o decizie privind desemnarea unei persoane pentru functia de ministru al Cercetarii si Digitalizarii, post vacant dupa demisia lui Florin Roman . „Inca nu am decis ceva. Le-am spus colegilor mei…