Razboiul Israel-Gaza, inceput dupa atacul major al Hamas asupra Israelului pe 7 octombrie, a avut consecințe grave asupra jurnaliștilor. De la debutul conflictului, zeci de jurnaliști și lucratori media au fost uciși, raniți sau au disparut, marcand cea mai letala perioada pentru profesioniștii din media de la inceputul monitorizarii CPJ in 1992. Conform CPJ, intre […]