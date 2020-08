Stiri pe aceeasi tema

- Inca 130 de locuri destinate pacientilor diagnosticati cu COVID-19 sunt disponibile in patru spitale din judetul Prahova dupa publicarea in Monitorul Oficial a unui ordin al ministrului Sanatatii emis in acest sens. Potrivit documentului, bolnavii cu forme usoare ale bolii vor putea fi directionati…

- Pentru persoanele cu COVID-19, tratamentul in spitalele din Romania presupune costuri greu de suportat daca nu ar fi decontate de stat. Factura poate ajunge chiar și la 16 mii de lei de pacient, in funcție de severitatea bolii și de cat de mult sta pacientul internat in spital. Citeste intreaga stire: …

- La inceputul lunii aprilie 2020, ministrul sanatații a stabilit printr-un ordin ca toți pacienții pozitivi, chiar și cei asimptomatici ori cei care dezvolta forme ușoare de COVID 19, sa fie internați, chiar daca spitalizarea nu este necesara pentru sanatatea lor. Externarea, potrivit aceluiași act,…

- Dupa relaxarea treptata a restricțiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus, numarul persoanelor infectate a inceput sa creasca. La Institutul ,,Matei Balș’’ nu mai sunt locuri pentru...

- Numar record de pacienți cu COVID-19 confirmați in 24 de ore in Buzau. Conform datelor DSP Buzau, au mai fost confirmate 32 cazuri de infectare cu coronavirus. Cinci dintre bolnavi sunt angajați ai Spitalului Județean, alți 26 provenind din randul pacienților internați in cea mai mare unitate medicala…

- Ziarul Unirea Laboratorul DSP Alba va testa, GRATUIT, pentru COVID-19 și pacienții din Alba care necesita asistența medicala in spitale din alte județe: Care este procedura DSP Alba vine in intampinarea cetațenilor județului și decide sa sprijine pacienții oncologici dar și pe cei cu alte afecțiuni…

- Incepand de vineri, 15 mai, autoritatile au dat asigurari ca spitalele vor incepe sa interneze mai multi bolnavi decat au facut-o in perioada de urgenta. Cu toate acestea, capacitatea institutiilor sanitare ar putea ramane diminuata din pricina regulilor de prevenire a infectarilor cu Covid-19 care…

- Eroul de la Timișoara, medicul ce a vindecat peste 400 de pacienți bolanvi de Covid-19, vrea ca toți cei care au scapat de coronavirus sa revina in spitale. Virgil Musta a declarat ca nu este exclus ca leziunile pulmonare grave provocate de virus sa fie in continuare prezente.