- Autoritatile separatiste sustinute de Rusia din estul Ucrainei au anuntat, vineri seara, ca o masina a explodat langa cladirea guvernului lor din centrul orasului Donetk, a informat agentia de presa TASS, preluata de Reuters. Agentia de presa Interfax din Rusia a relatat la randul ei ca nimeni nu a…

- Gigantul american YouTube a inchis canale apartinand separatistilor prorusi din estul Ucrainei, au anuntat separatistii vineri, in toiul unor tensiuni ruso-occidentale cu privire la Razboiul din Donbas, scrie News.ro . ”Centrul de Informatii” al ”republicii populare de la Lugansk” – site-ul oficial…

- Ministerul Mediului lucreaza la un proiect prin care pentru fiecare autoturism mai vechi de 10 ani casat proprietarul va primi 6.000 de lei. Posesorii unor autoturisme mai vechi de 10 ani ar putea primi bani pentru acestea doar ca sa le caseze, fara a fi obligati sa mai achizitioneze altele prin Programul…

- Un bonus pentru cei care renunța la mașina veche - este un proiect pe care Ministerul Mediului vrea sa il implementeze impreuna cu autoritațile locale, pe modelul care a avut succes la Sfantu Gheorghe: pune jumatate statul, jumatate primaria, iar cel care renunța la mașina veche caștiga niște bani.

- Va fi o modificare, pentru ca Rabla nu a facut diferenta intre masini mai vechi de 15 ani masini poluante, dar cele mai poluante, adica cele euro 3 si, din acest punct de vedere, va trebui sa gasim solutii de eficientizare. Analiza se face in continuare, lucrurile sunt relativ simple. Din punctul de…

- O condamnare pentru frauda pronuntata intr-o instanta din sud-vestul Rusiei dezvaluie din neatentie desfasurarea de trupe ruse in teritoriile controlate de separatistii prorusi din regiunile Luhansk si Donetk, in estul Ucrainei, relateaza The Moscow Times.