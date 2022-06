Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepreședinte al Parlamentului European, Ioan Mircea Pașcu, intra tare dupa ce diplomatul Henri Kissinger a indemnat Ucraina sa cedeze teritorii Rusiei! Pașcu atenționeaza romanii entuziasmați de declarație ca și țara noastra ar putea fi somata sa cedeze Transilvania catre Ungaria, pe același…

FC Porto a castigat, duminica, pentru a XVIII-a oara Cupa Portugaliei, dupa ce a invins, in finala de la Oeiras, echipa Tondela, cu 3-1 (1-0), conform news.ro.

Ministerul Apararii Nationale (MApN) anunta organizarea unei noi campanii de recrutare si selectie pentru cei care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei.

Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute din meditații, acordate in particular de persoanele fizice.

Razboiul cu Rusia ar putea dura pana la sfarsitul acestui an, a declarat consilierul prezidential ucrainean Oleksii Arestovici, informeaza dpa.

Actiunile marilor companii europene au incheiat tranzactiile de joi in scadere si au inregistrat primul declin trimestrial din ultimii doi ani, din cauza incertitudinilor geopolitice si economice, dupa invazia Rusiei in Ucraina, transmite CNBC preluat de news.ro

Presedintele PNL Braila, deputatul Alexandru Popa, declara, intr-un comunicat de presa, ca sunt false afirmatiile potrivit carora proiectul PNL privind reducerea contributiei de CAS de la 25% la 20% ar avea un efect negativ asupra pensiilor.

Trei sferturi din romani cred ca lucrurile merg in țara mai degraba intr-o direcție greșita, potrivit unui sondaj de opinie realizat de CURS, la nivel național, in perioada 2-11 martie 2022.