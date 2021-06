Autoritațile ar putea declara stare de alerta sanitara in cazul Sectorului 1, unde de cateva zile nu se mai ridica gunoiul menajer. Aceasta decizie este o soluție de moment, pana la trecerea la o baza noua contractuala juridica, spune ministrul Mediului, Tzancos Barna. „Am vorbit zilele acestea de mai multe ori cu dna. primar. Știu care este situația. Știu ca este o situație complicata din punct de vedere juridic, dar din punctul nostru de vedere, al ministerului, cel mai important lucru este ca serviciul de salubrizare sa fie prestat in continuare, in ciuda faptului ca cele doua entitați au o…