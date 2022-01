Stiri pe aceeasi tema

- ANPC a gasit nereguli la doar doi furnizori in urma controalelor facute la cele 37 de companii de furnizare a energiei electrice și a gazelor. Președintele ANPC a declarat, miercuri, ca oamenii care primesc facturi uriașe și se considera pacaliți, pot suna la call-center-ul instiuției. Ministrul Energiei…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat miercuri, dupa sedinta de Guvern ca toate masurile privind schemele de ajutor a consumatorilor afectati de scumpirea energiei vor fi adoptate intr-o sedinta de Guvern de saptamana viitoare. „Avem o serie de masuri in lucru pe care vrem sa le adoptam saptamana…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a spus, marți, ca, pana acum, doar un singur mare furnizor a recalculat facturile in mod corect. "Doar un mare furnizor a recalculat toate facturile in mod corect. Luam in calcul sa facem o modificare legislativa pentru a-i obliga.Oamenii trebuie…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, atrage atenția cetațenilor cu privire la greșelile facute de firmele de furnizare a energiei. Potrivit oficialului, facturile uriașe pe care unii dintre consumatori le-au primit deja au fost emise fara a lua in calcul actuala lege. Din pacate, sute de mii de romani…

- Problema facturilor la gaze și electricitate, care au explodat in ultima perioada, este departe de a se incheia. Ion Lungu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie Electrica din Romania (AFEER), a declarat pentru Ziare.com ca 2022 nu va fi un an foarte bun din punct de vedere al prețurilor la…

- Directorul executiv al Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER), Ion Lungu, a transmis, luni, ca pretul-record la energie electrica din aceste zile din tara noastra, dar si din Europa este cauzat de oprirea unor reactoare nucleare in Franta.

- Deputatii USR Pollyanna Hangan, Denisa Neagu si Mihai Badea au depus o propunere legislativa prin care facturile fiscale emise de operatorii de servicii publice nu vor mai fi titluri executorii. Adoptarea proiectului ar elimina posibilitatea ca furnizorul de servicii de salubrizare, canalizare ori…

- Cand vor fi publicate normele de aplicare a subventiilor pentru energie. Anunțul ministrului Energiei. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca normele de aplicare a legislatiei care prevede acordarea de sprijin pentru achitarea facturilor la energia electrica si gaze vor fi publicate in urmatoarele…