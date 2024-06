Războiul Europei împotriva turiștilor Destul! Sa punem capat turismului! Acesta este sloganul care va fi scandat la un protest planificat pentru 6 iulie la Barcelona. Municipalitatea s-a angajat sa scoata Airbnb din oraș in termen de cinci ani, prin revocarea a peste 10 000 de licențe pentru inchirierea turistica a apartamentelor. Aceste licențe, reinnoite pentru cinci ani in noiembrie, […] The post Razboiul Europei impotriva turiștilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

