Războiul energetic împotriva Rusiei. Va strânge cureaua Occidentul? Chiar daca Rusia și țarile occidentale evita un razboi armat din cauza Ucrainei, ele au intrat deja intr-un razboi energetic. Primele incaierari au luat forma unor intreruperi selective și a unor sancțiuni tot mai mari asupra aprovizionarii rusești. Cu toate acestea, exista un decalaj uriaș intre retorica razboiului și realpolitik-ul diplomației energetice – un decalaj […] The post Razboiul energetic impotriva Rusiei. Va strange cureaua Occidentul? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

