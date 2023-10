Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin este in China pentru a se intalni cu „prietenul sau drag” Xi Jinping, intr-un summit marcat simultan de razboiul dintre Israel si Hamas, dar și de invazia Rusiei in Ucraina, a relatat AFP, preluata de news.ro.In aceasta saptamana, China gazduiește un forum dedicat Inițiativei…

- Atacul brutal lansat de gruparea Hamas asupra Israelului a venit chiar de ziua lui Vladimir Putin. Un șoc atat de mare in Orientul Mijlociu a fost probabil o surpriza placuta pentru un președinte al Rusiei a carui prioritate strategica este sa distraga atenția Occidentului și sa reduca sprijinul pentru…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care stabileste campania de recrutare de toamna. Astfel ca sunt chemați 130.000 de cetateni la serviciul militar obligatoriu.Potrivit noului decret, toti barbatii din Rusia cu varste intre 18 si 27 de ani sunt obligati sa efectueze un serviciu militar…

- SUA au declarat luni ca vin la Adunarea Generala a ONU cu o mana intinsa catre tarile din Sudul global, tinand sa le reaminteasca acestora faptul ca multe dintre problemele lor au fost provocate sau exacerbate de invazia Rusiei in Ucraina, transmite marti EFE."Rusii ar vrea sa ne faca sa credem ca…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a spus miercuri lui Vladimir Putin ca Phenianul susține invazia Rusiei in Ucraina."Rusia s-a ridicat la o lupta sfanta pentru a-și proteja suveranitatea și securitatea impotriva forțelor hegemonice", i-a spus Kim lui Putin prin intermediul unui traducator, potrivit…

- Realitatea bate ficțiunea! Filmul de propaganda al Kremlinului despre razboiul din Ucraina ruleaza in cinematografe goaleLansarea primului lungmetraj despre invazia Rusiei in Ucraina, care a avut premiera in intreaga tara la 17 august, vine in contextul in care autoritatile ruse au anuntat ca intentioneaza…

- Fost șef CIA: 'Putin a fost impins la razboiul impotriva Ucrainei de retragerea SUA din Afganistan!'Putin a fost impins la razboiul impotriva Ucrainei de retragerea SUA din Afganistan, transmite un fost șef al CIA, general in retragere al armatei americane David Petraeus. Raspunsul inadecvat al lumii…