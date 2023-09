Războiul drogurilor în UE. Cocaina, preferata tinerilor din mediul urban Anvers, unde se afla al doilea cel mai mare port de marfuri din Europa, a devenit un punct de intrare important pentru droguri, in special pentru cocaina provenita din America Latina, iar razboaiele teritoriale s-au extins pe strazile orașului. In 2022, au avut loc 81 de impușcaturi și explozii legate de droguri in Anvers, potrivit […] The post Razboiul drogurilor in UE. Cocaina, preferata tinerilor din mediul urban first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

