Războiul dintre SUA și China ia amploare: o mare companie scumpește automobilele BMW va mari incepand de luni preturile a doua SUV-uri fabricate in Statele Unite si comercializate pe piata chineza, pentru a lua in considerare costul suplimentar al tarifelor impuse importurilor de automobile de catre autoritatile din China, cea mai mare piata auto din lume, transmite Reuters. Citește și: S-a TERMINAT! Celebra mașina cu numarul 'M..E PSD' a fost ELIMINATA: șoferul are dosar penal Producatorul auto german a anuntat ca va mari preturile de retail recomandate de producator pentru SUV-urile X5 si X6 cu 4%, respectiv cu 7%. Majorarile arata ca BMW vrea sa absoarba… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BMW va mari incepand de luni preturile a doua SUV-uri fabricate in Statele Unite si comercializate pe piata chineza, pentru a lua in considerare costul suplimentar al tarifelor impuse importurilor de automobile de catre autoritatile din China, cea mai mare piata auto din lume. Producatorul…

- Prețul petrolului a crescut vineri, insa conflictul dintre Statele Unite și China, preocuparile legate de supraproducție, dar și temerile privind un razboi monetar, indica o scadere saptamanala, relateaza Reuters preluata de mediafax. Cotația țițeiului Brent a ajuns vineri la 72,95 de dolari/baril,…

- Uniunea Europeana analizeaza introducerea de tarife pentru carbunele si produsele farmaceutice si chimice din Statele Unite, daca presedintele Donald Trump va restrictiona importurile de automobile din UE, a relatat joi publicatia germana Wirtschaftswoche, citata de Reuters, conforn news.ro.”In…

- Banca elvetiana UBS Group face reduceri de personal in cadrul bratului de asset management in timp ce isi muta interesul spre piata din China in cautare de investitii sustenabile, potrivit Reuters. Cea mai mica dintre diviziile UBS ar fi concediat cel putin 100 de persoane in ultimele luni,…

- Statele Unite vor continua sa introduca masuri comerciale impotriva Chinei, a anuntat marti Casa Alba, desi acum cateva zile Washingtonul si Beijingul semnalasera intentia de a gasi solutii la disputele bilaterale, relateaza agentia Reuters, citata de mediafax.ro

- Dolarul a atins luni un nou maxim al ultimelor cinci luni, dupa ce secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a declarat ca razboiul comercial dintre Statele Unite si China ”a fost pus in asteptare”, in urma unui acord de suspendare a tarifelor pe importuri, relateaza Reuters.(CITEȘTE ȘI: INDICELE…

- Dolarul a atins luni un nou maxim al ultimelor cinci luni, dupa ce secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a declarat ca razboiul comercial dintre Statele Unite si China ”a fost pus in asteptare”, in urma unui acord de suspendare a tarifelor pe importuri, relateaza Reuters, citat de News.ro.Citeste…

- Europa este ingrijorata ca ar putea deveni o victima colaterala din cauza escaladarii disputei comerciale intre Statele Unite si China, a declarat miercuri Phil Hogan, comisar european al Agriculturii, relateaza site-ul agentiei Reuters. Hogan a discutat despre aceasta ingrijorare cu subsecretarul…