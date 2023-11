Stiri pe aceeasi tema

- Ostilitatile in desfasurare ar putea afecta economiile europene prin comertul regional mai scazut, conditiile financiare mai stricte, preturile mai mari ale energiei si increderea mai scazuta a consumatorilor, a subliniat miercuri analistul pentru economie europeana Katya Vashkinskaya, intr-o nota de…

- Bailey a declarat pentru CNBC ca, in afara de imensa tragedie umana provocata de conflictul de aproape patru saptamani, posibilele efecte secundare pentru pietele energetice au fost semnificative, riscand o reaparitie a cresterilor preturilor. ”Pana acum, as spune, nu am observat o crestere semnificativa…

- Cresterile dobanzilor pentru a combate inflatia pot incetini cresterea economica si pot reduce cererea de petrol. Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 39 de centi, sau cu 0,5%, pana la 84,63 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu…

- Interese geopolitice mari in spatele Hezbollah: ce ar putea ajuta Israelul sa caștige razboiul cu Hamas (analiza)Cu o economie in ruina si un stat in destramare, Libanul nu-si poate permite un alt razboi intre Hezbollah si Israel, iar Hezbollah, miscare sustinuta de Iran, stie acest lucru si tine cont…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 2,25 dolari, sau cu 2,6%, la 90,18 dolari pe baril. Pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 2,14 dolari sau cu 2,6%, la 85,35 dolari pe baril. Prima de pret a petrolului Brent fata de WTI a fost pe cale sa atinga cel mai…

- Preturile de referinta la gazele naturale pe piata din Europa au crescut luni, 16 octombrie, din cauza razboiului din Israel și dupa descoperirea unei scurgeri dintr-o conducta din regiunea Marii Baltice, ceea ce sporeste temerile privind securitatea infrastructurii, inaintea iernii. Prețurile petrolului…

- Razboiul dintre Israel și Hamas are ramificații semnificative pentru dinamica geopolitica in jurul petrolului in Orientul Mijlociu. Aceasta regiune, responsabila pentru aproximativ o treime din producția mondiala de petrol, se confrunta acum cu o presiune sporita din cauza acestui conflict in curs de…

- Piața internaționala a petrolului este in acest moment mai fragila decat pare la prima vedere și ar putea crea condițiile pentru noi majorari de prețuri pana la sfarșitul anului, avertizeaza unii specialiști.Deficitul zilnic de petrol pe piețele internționale se afla pe o puternica tendința…