Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o decizie indrazneata din februarie 2021, guvernul saudit a anuntat ca, din 2024, va inceta sa mai faca afaceri cu orice companii internationale ale caror sediu regional nu se afla in tara. Vestea a uimit investitorii si muncitorii expatriati, multi dintre acestia au vazut masura ca pe un atac…

- Orice posibila escaladare a razboiului Israel-Hamas prezinta un risc major pentru economia mondiala, ducand la cresterea preturilor energiei si perturband rutele comerciale cheie, au avertizat economisti citati de CNBC, transmite News.ro. Eforturile diplomatice ale unui numar mare de puteri internationale…

- Numeroși analiști militari sunt de parere ca, in cazul in care Israelul lanseaza o ofensiva terestra de amploare in Fașia Gaza, actualul conflict derulat in Orientul Mijlociu se poate extinde in restul regiunii. In acest caz, Libanul, Siria, Iranul, Yemen

- Israelul a ordonat duminica evacuarea a inca 14 comunitati din nord, aproape de granita cu Libanul, in timp ce isi sporeste atacurile impotriva infrastructurii militare a militiei siite Hezbollah, care si-a intensificat la randul ei lansarile de rachete si obuze asupra

- Printul mostenitor saudit, Mohammed bin Salman, si presedintele iranian, Ebrahim Raisi, au discutat telefonic despre razboiul dintre Israel si Hamas, a informat joi presa de stat saudita, primul apel de la o apropiere surpriza in martie intre Riad si Teheran, noteaza AFP. In mod tradițional, Arabia…

- Libanezii sarbatoresc pe strazi atacurile Hamas in Israel: danseaza și impart dulciuri pe stradaLocuitorii din Liban sarbatoresc pe strazi atacurile lansate de Hamas in Israel. Vrajmașia lor fața de Israel, ca Hezbollah a stat mai devreme alaturi de Hamas și a aplaudat decizia acestuia de a efectua…

- ”Nu vad niciun semn ca economia este expusa riscului de scadere”, a declarat Yellen pentru CNBC, mentionand si ca piata muncii din SUA a ramas puternica si inflatia este in scadere. ”Nu exista absolut niciun motiv pentru o incetinire a economiei. Crearea… unei situatii care ar putea cauza o pierdere…

- Israelul a amenintat marti ca va "intoarce Libanul in epoca de piatra" in cazul unui razboi impotriva miscarii Hezbollah, dupa mai multe saptamani de frictiuni cu gruparea sustinuta de Iran, de-a lungul frontierei comune, relateaza Reuters.