- Mark Zuckerberg a stat joi cu ochii pe cifrele de trafic ale noii sale retele sociale si a anuntat deja depasirea mai multor praguri de utilizare la fiecare cateva ore. Dupa primele doua ore din momentul lansarii, seful Meta anunta deja ca peste 2 milioane de oameni au inceput sa foloseasca Threads.…

