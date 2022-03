Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden va vizita vineri orasul Rzeszow, situat la aproximativ 80 de kilometri de granita cu Ucraina, in cadrul vizitei in Polonia, a doua etapa a calatoriei sale in Europa, a anuntat joi Casa Alba, transmite vineri AFP.

- UPDATE 6 Presedintele rus Vladimir Putin a justificat vineri invazia rusa in Ucraina, promitand zecilor de mii de simpatizanti ai sai adunati la un miting pe stadionul Lujniki din Moscova, care agitau drapelul national, ca obiectivele Kremlinului vor fi atinse in Ucraina. „Stim ce trebuie sa facem,…

- UPDATE 2 Europa trebuie sa fie pregatita sa se apere de atacuri nucleare, a avertizat un fost comandant NATO. Generalul Richard Shirreff, fostul adjunct al comandantului suprem NATO, a declarat pentru Sky News ca forțele rusești au demonstrat „o incredibila incompetența și o lipsa de profesionalism”,…

- Mai multe explozii au fost auzite in noaptea de joi spre vineri in orașul din nord-vestul Ucraineei, Liov, anunța Sky News. Cel puțin trei explozii puternice au fost auzite in orașul Liov in jurul orei 6.30 AM, ora locala. Sunt marturii potrivit carora aeroportul a fost lovit. Stația tv 24 din Ucraina…

- In timp ce se afla la filmari pentru un documentar despre razboiul din Ucraina, Sean Penn a fost prins chiar in mijlocul bombardamentelor. Regizorul și-a abandonat mașina și a mers kilometri pe jos din Ucraina pana la granița cu Polonia deoarece traficul era infernal și cat mai multe persoane voiau…

- Joe Biden si-a dat OK-ul ca trupele americane sa descinda in Romania. Totul, in contextul tensiunilor Ucraina – Rusia. Președintele american a aprobat miercuri, in mod oficial, trimiterea de trupe americane in Europa de Est, inclusiv deci in tara noastra. Aproximativ 2.000 de soldați americani vor ajunge…

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat intr-o conferinta de presa, ca va fi crescuta prezenta militara in Polonia si Romania, in contextul situatiei de la frontierele Ucrainei, pentru ca exista o obligatie in termenii Articolului 5 din Tratatul NATO, de a apara aceste state, precizand ca nu exista…