Războiul din Ucraina: Un pericol invizibil lovește în urma ocupanților ruși. „Se vor pierde mii de vieți” Dizenteria și holera amenința sa ia cel puțin la fel de multe vieți pe linia frontului ucrainean ca razboiul in sine. Semnalul de alarma este tras de primarul din Mariupol – oraș redus la ruine de un asediu rusesc – care a spus ca sistemele de salubritate au fost distruse iar cadavrele putrezesc in continuare pe strazi. „Exista un focar de dizenterie și holera”, a declarat Vadym Boichenko pentru televiziunea naționala, conform Reuters . „Razboiul a luat deja viețile a peste 20.000 de locuitori… din pacate, cu aceste izbucniri de infecție, va revendica alte mii de vieți”, a spus el, adaugand ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

