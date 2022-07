Jurnalistul britanic Graham Phillips, in varsta de 43 de ani, care a lucrat pentru presa rusa a fost sancționat oficial de guvernul britanic, transmite BBC. Graham Phillips a fost acuzat de crime de razboi dupa ce l-a filmat pe britanicul Aiden Aslin, pe care l-a descris mai degraba ca ”mercenar” și nu ca prizonier de razboi. Surse oficiale au precizat ca activele gazetarului au fost inghețate, din cauza conținutului articolelor care au contribuit la ”destabilizarea Ucrainei. In 2014, jurnalistul Phillips, in timp ce lucra pentru Russia Today, a fost reținut, dar apoi eliberat de autoritațile…