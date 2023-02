Gigantul anglo-olandez Shell a anunțat profituri record pentru anul 2022 datorita creșterii prețurilor la energie in urma invaziei Rusiei in Ucraina. Cu toate acestea, acest lucru a dus la creșterea facturilor la energie pentru gospodarii și intreprinderi. Gigantul din domeniul petrolului și gazelor Shell a anunțat profituri anuale record, in urma creșterii prețurilor la energie […] The post Razboiul din Ucraina umfla buzunarele Big Oil. Profituri „scandaloase” pentru gigantul Shell first appeared on Ziarul National .