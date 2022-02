Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul a inceput, in aceasta dimineața, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat „am luat decizia unei operațiuni militare” in zona Donbas și a anunțat ca iși dorește „demilitarizare” Ucrainei, nu ocuparea acestuia. Focuri de arma au fost auzite joi in apropierea aeroportului Boryspil din…

- In cursul dimineții de joi, Vladimir Putin a transmis un discurs surpriza prin intermediul caruia și-a anunțat atacul iminent impotriva Ucrainei, marcand astfel inceputul celui mai mare razboi din Europa de la 1945. In acest moment, tensiunile in Ucraina ating cote maxime, in timp ce cetațenii incearca…

- China a criticat sancțiunile occidentale impotriva Rusiei pentru agresiunea Ucrainei și a spus ca nu va urma exemplul, spunand despre masuri ca nu sunt „o modalitate eficienta de a rezolva probleme” și precizand ca „se opune intotdeauna oricaror sancțiuni unilaterale ilegale”.

- O mare ceața diplomatica inconjoara criza din Ucraina. Kremlinul a estimat, luni, 21 februarie, ca este „prematur” sa se vorbeasca despre un summit al președinților Vladimir Putin și Joe Biden, anunțat de Franța pentru a dezamorsa criza ruso-occidentala din jurul Ucrainei și pericolul unei invazii ruse…

- Premierul britanic Boris Johnson face marți o vizita la Kiev, unde va discuta cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski despre tensiunile de la granita cu Ucraina. El va face din nou apel la Moscova sa se angajeze pe calea diplomatiei.

- Electricieni, asistente medicale, avocați și chiar preoți: aceștia sunt noii recruți ai Forțelor de aparare teritoriala Ucrainei, o rezerva de voluntari civili destinata sprijinirii armatei regulate in cazul unei invazii rusești. Voluntarii se antreneaza o baza din Harkov, la 40 de kilometri de granița…

- Exista o ingrijorare legitima din partea statelor aliate, inclusiv din partea Romaniei, cu privire la masarea de forte ruse in proximitatea Ucrainei, in regiunea Marii Negre, o masare de trupe care este substantiala, neprovocata si nejustificata, a afirmat, luni, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu.…

- Banca Naționala a Ucrainei (BNU), in saptamina 22-26 noiembrie, a pierdut 630,1 milioane dolari pentru a salva cursul de schimb al hrivnei. Despre acest lucru a anunțat portalul finance.ua cu referire la datele autoritații de reglementare. Astfel, BNU a continuat sa vinda moneda, crescind-o mai mult…