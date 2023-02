Stiri pe aceeasi tema

- Șeful ONU, Antonio Guterres, a condamnat invazia Rusiei in Ucraina ca fiind un „afront” la adresa conștiinței colective a lumii, in cadrul unei reuniuni a Adunarii Generale, la aproape un an de la inceperea conflictului, scrie BBC. Reuniunea a dezbatut o moțiune susținuta de Ucraina și de aliații sai,…

- In cursul zilei de miercuri, secretarul general al Națiunilor Unite a denunțat invazia ruseasca in Ucraina, pe care a numit-o incalcare a Cartei fondatoare a ONU și a dreptului internațional. Antonio Guterres a avertizat asupra amenințarilor rusești privind posibila utilizare a armelor nucleare, potrivit…

- Pe masura ce ”riscurile de escaladare” in Ucraina cresc, lumea se indreapta ”cu ochii larg deschisi” catre ”un razboi mai extins”, a declarat luni secretarul general al ONU in fata Adunarii Generale a ONU, relateaza AFP. Razboi in Ucraina, criza climatica, saracie extrema: „Am inceput anul 2023 cu o…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a prezentat luni, 6 februarie, in fata Adunarii Generale a ONU, o lista de probleme urgente pentru 2023, in fruntea careia se afla razboiul din Ucraina, potrivit AFP, citata de Agerpres. Guterres a avertizat ca, pe masura ce „riscurile de escaladare” in Ucraina…

- Multe dintre candidaturile la Premiul Nobel al Pacii in 2023 depuse pana la termenul-limita de marti - de la cea a secretarului general al NATO Jens Stoltenberg si pana la cea a presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski - sunt impregnate de Razboiul din Ucraina, fara ca acest lucru sa faca neaparat…

- Polonia, tara membra a NATO si care se invecineaza cu Ucraina, isi va spori in 2023 bugetul pentru aparare nationala pana la 4% din Produsul Intern Brut, a anuntat ieri premierul polonez Mateusz Morawiecki, informeaza AFP, potrivit Hotnews. „Razboiul (Rusiei) asupra Ucrainei face ca noi sa ne inarmam…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a afirmat ca este de parere ca razboiul Rusiei in Ucraina „va continua” și nu vede o perspectiva pentru negocieri de pace „serioase” in viitorul apropiat, relateaza The Guardian.

- Seful gruparii paramilitare ruse de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, anunta ca "un fost general" din cadrul Corpului Puscasilor Marini americani face parte din aceasta armata privata ai carei recruti lupta in Razboiul rus din Ucraina, relateaza AFP. Omul de afaceri rus a declarat vineri ziarului…