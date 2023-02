Stiri pe aceeasi tema

- Acuzațiile la adresa Federației Ruse privind destabilizarea situației de securitate din Republica Moldova sunt o incercare a autoritaților de la Chișinau de a distrage atenția de la propriile eșecuri pe plan economic și social, a afirmat miercuri ministrul rus de externe Serghei Lavrov, in fața Dumei…

- Guvernul rus a fost exclus de la Conferinta de Securitate de la Munchen din cauza razboiului pe care l-a declansat impotriva Ucrainei, au declarat luni organizatori ai reuniunii internationale la nivel inalt, relateaza dpa. Este pentru prima data in ultimele decenii cand Moscova nu va participa la evenimentul…

- Neue Zurcher Zeitung (NZZ), una din cele mai influente publicatii din Elvetia, sustine ca seful CIA, William Burns, i-ar fi oferit lui Putin 20- din Ucraina, in schimbul pacii. Publicatia elvetiana citeaza surse din guvernul de la Berlin. „La mijlocul lunii ianuarie, presedintele american Joe Biden…

- Seful serviciului rus de informatii externe (SVR), Serghei Naraskin, a declarat miercuri ca NATO nu va reusi sa-i provoace Moscovei o ”infrangere strategica”, in pofida faptului ca a trimis arme si echipamente militare in Ucraina in valoare de miliarde de dolari. Naraskin, care este un aliat apropiat…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca este gata sa joace un rol de mediere in negocierile dintre Ucraina și Rusia, daca ambele țari și Statele Unite i-ar propune din nou acest lucru, transmite RBC-Ucraina cu referire la interviul sau cu CNN. Șeful guvernului israelian a menționat ca,…

- Lavrov a precizat, totodata, pentru RIA Novosti ca ideea Kievului de a alunga Rusia din estul Ucrainei si din Crimeea cu ajutorul occidental a fost „o iluzie”.In context, el a aratat ca orice propunere de a pune capat conflictului trebuie sa tina cont de ceea ce el numeste a fi „realitatile de astazi”…

- Rusia se pregateste de un razboi lung impotriva Ucrainei, a declarat vineri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, intr-un interviu acordat AFP, punctand ca aliații din cadrul NATO trebuie sa continue sa furnizeze arme Kievului pana cand presedintele Vladimir Putin intelege…

- Ministrul de externe Bogdan Aurescu a avut marți, 29 noiembrie, o intrevedere cu omologul ucrainean Dmitro Kuleba, in cadrul careia șeful diplomației romane i-a transmis lui Kuleba „solicitarea repetata” a Romaniei ca Ucraina „sa recunoasca inexistenta asa-zisei «limbi moldovenesti»”, a informat MAE.…