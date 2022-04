Războiul din Ucraina scumpește aurul. Care e noua valoare a metalului nobil Prețul aurului a crescut miercuri, pe fondul ingrijorarilor legate de o escaladare a conflictului dintre Rusia și Ucraina care au crescut cererea pentru metalul prețios, vazut drept un refugiu financiar sigur, relateaza Reuters. Aurul spot a crescut cu 0,2%, la 1.969,61 dolari pe uncie, la ora 04:00 GMT, dupa ce marți a atins un maximul […] The post Razboiul din Ucraina scumpește aurul. Care e noua valoare a metalului nobil first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Prețul aurului a crescut miercuri, pe fondul ingrijorarilor legate de o escaladare a conflictului dintre Rusia și Ucraina care au crescut cererea pentru metalul prețios, vazut drept un refugiu financiar sigur, relateaza Reuters.

