Războiul din Ucraina schimbă opțiunile politice ale românilor Noul context politic, al razboiului din Ucraina, a modificat modul in care romanii privesc clasa politica. Pratidele tradiționale și cele pro-europene caștiga teren in vreme ce AUR, considerat a fi pro-rus, scade. PSD se mentine pe primul loc in intentiile de vot, PNL revine pe locul al doilea, iar AUR scade cu aproape 4 procente, coborand pe pozitia a treia, se arata intr-un sondaj national INSCOP MONITOR, realizat pe baza datelor culese in intervalul 2-7 martie 2022. Raportat la bazinul respondentilor care au exprimat o optiune de vot reprezentand 72,8% din totalul esantionului, PSD conduce… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

