Războiul din Ucraina, șase luni de infern Astazi, in ziua in care Ucraina marcheaza 31 de ani de independența, se implinesc și 6 luni de cand Rusia a declanșat razboiul. Au fost 6 luni de infern, iar intreaga lume se intreaba ce urmeaza de acum inainte. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preturile gazelor si, implicit, ale electricitatii vor atinge in aceasta iarna valori nemaiintalnite si foarte multi consumatori industriali vor falimenta, se arata intr-o analiza Asociatiei Energia Inteligenta, remisa, miercuri, AGERPRES. Pretul gazelor naturale a atins marti un nou prag record…

- Razboiul din Ucraina ar putea provoca legaturi mai apropiate intre Rusia și China, arata un raport anual privind apararea al guvernului nipon, citat de agenția Kyodo. Din acest motiv, Tokyo vrea sa creasca cheltuielile militare. Beijingul contesta concluz

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, care a ajuns cunoscuta dupa ce a aparut in direct la televiziune cu o pancarta criticand ofensiva Moscovei in Ucraina, a fost arestata duminica in Rusia, au anuntat surse din anturaj si avocatul acesteia.

- Directorul american de informatii Avril Haines a afirmat ca: „Trebuie sa ne asteptam la totul de la Moscova. Putin nu a renuntat la ideea de a cuceri toata Ucraina”. Folosirea arsenalului atomic de catre Rusia ține pe jar o lume intreaga. Serviciile secrete occidentale se tem ca, frustrat ca „operatiunea…

- Oficialii de la Casa Alba au inceput sa-si piarda increderea ca Ucraina isi va putea recupera toate teritoriile pierdute in razboiul declansat de Rusia in urma cu patru luni, au dezvaluit pentru CNN oficiali americani.

- Rusia „a pierdut deja pe plan strategic” in razboiul in Ucraina si „nu va prelua niciodata controlul” asupra Ucrainei, este de parere seful Statului Major Interarme britanic, amiralul Tony Radakin, relateaza AFP.

- Majoritatea romanilor (71,2%) considera Rusia drept vinovata pentru razboiul din Ucraina, 87,3% dintre ei cred ca liderii rusi ar trebui sa fie condamnati pentru crimele de razboi, iar 65% au o parere buna despre faptul ca NATO si SUA trimit mai multe trupe in Romania, releva un sondaj realizat, in…

- Majoritatea covarșitoare a romanilor considera Rusia drept vinovata pentru razboiul din Ucraina. De asemenea, romanii susțin trimiterea de trupe NATO in Romania și cred ca resursele de gaz de la Marea Neagra vor aduce independența energetica a Romaniei, se arata in ultimul