Stiri pe aceeasi tema

- Putin este gata sa negocieze cu conducerea Ucrainei cu privire la statutul neutru și la refuzul de a asigura armata în cazul vreunui raspuns din partea Kievului. Despre asta a anunțat purtatorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, în dupa-amiaza zilei de miercuri, 24 februarie…

- Pe fondalul acțiunilor militare declanșate in Ucraina, este important ca cetațenii, forțele politice din R.Moldova sa pastreze calmul și sa ramina uniți in fața pericolului. O asemenea declarație a fost facuta pentru portalului Noi.md de liderul Mișcarii Voievod, Nicolae Pascaru. Activistul a precizat…

- ZI NEAGRA pentru UCRAINA dar și pentru EUROPA : A inceput razboiul, Rusia a atacat Ucraina, Vladimir Putin a dat ordinul in miez de noapte The post ZI NEAGRA pentru UCRAINA dar și pentru EUROPA : A inceput razboiul, Rusia a atacat Ucraina, Vladimir Putin a dat ordinul in miez de noapte.VIDEO first appeared…

- Autoritațile separatiste susținute de Rusia din estul Ucrainei au continuat sa evacueze locuitorii din Donețk și din zonele invecinate sambata, 19 februarie, deoarece mai multe autobuze au fost vazute plecand spre Rusia. Evacuarea oamenilor a venit in urma creșterii bombardamentelor de-a lungul liniei…

- Autoritațile au modificat o masura extrem de importanta privind accesul persoanelor nevaccinate in marile centre comerciale. Astfel, se ridica interdicția de a intra in mall daca nu deții un certificat verde. Masura intra in vigoare de luni, 7 februarie, și prevede accesul tuturor persoanelor – vaccinate/nevaccinate…

- Noile restrictii legate de coronavirus in Italia au intrat in vigoare de astazi. Astfel, persoanele care vor intra in Italia din tari ale Uniunii Europene sau din alte state si prezinta un certificat ce demonstreaza ca s-au vaccinat sau au trecut prin boala nu vor mai trebui sa prezinte un test Covid…

- Mitropolia Basarabiei urmarește cu ingrijorare situația de la granițele Ucrainei, unde pacea este fragila, transmite IPS Petru. „Tensiunea din imediata apropiere a Republicii Moldova amenința nu doar Ucraina, ci și intreaga Europa, ce doar de curand a rupt cortina de fier trasata dupa cel…

- Autoritatile din Capitalei anunta ca sapte linii de transport in comun vor functiona si in noaptea de Revelion. ”Pe 1 si 2 ianuarie 2022, liniile de transport public din Regiunea Bucuresti – Ilfov vor functiona dupa programul de circulatie al unei zile de duminica”, a transmis Primaria Capitalei, intr-un…