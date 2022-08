Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina isi spune cuvantul in estul Europei. Economiile incetinesc pe masura ce inflatia si dobanzile ridicate lovesc puternic. Romania si Polonia rezista in fata furtunii, insa recesiunea e pe drum. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a respins ”ferm”, joi, demersul vicepresedintelui Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, care a publicat pe o retea de socializare „o harta care atribuie, in mod fantezist, teritorii ale Ucrainei Romaniei si altor state vecine Ucrainei”. Potrivit…

- Ca urmare a noului context geopolitic, Romania ar putea atrage noi investitii in volum de pana la 2 miliarde euro pana la finalul anului, arata o analiza a casei de avocatura ONV LAW. Domeniile agribusiness, IT&C, retail, auto sau logistic sunt cele in care se prefigureaza noi investitii.…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 151. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, afirma ca trupele sale inainteaza in regiunea Herson. SUA au acordat un nou pachet de asistenta pentru Ucraina, in valoare de 270 de milioane de euro. De partea cealalta, Rusia cauta ajutor in Africa. Ramasa fara aliati europeni,…

- Aflat in vizita in Romania, premierul Ungariei, Viktor Orban, a facut mai multe declaratii cu privire la Uniunea Europeana, sustinand ca este nevoie de o noua strategie privind razboiul din Ucraina, deoarece sanctiunile impotriva Moscovei nu au functionat si ca „stam intr-o masina care are pana la toate…

- ”Majorarea costurilor de constructie reprezinta cea mai mare provocare a anului 2022 pentru 90% dintre companiile imobiliare din Romania si din alte tari din aceasta regiune a Europei”, potrivit studiului Deloitte Real Estate Confidence Survey for Central Europe 2022, derulat in al doilea trimestru…

- Presedintele Franței Emmanuel Macron a scris pe Twitter ca razboiul este o realitate in Ucraina, este la portile Romaniei si ameninta intregul nostru continent, iar pentru a preveni orice tentativa de destabilizare si de agresiune impotriva Europei, implicarea militarilor francezi este fundamentala.…

- O analiza semnata de Jeremie Gallon, director general la McLarty Associates, profesor la Sciences Po și membru senior nerezident la Atlantic Council, publicata de Politico De la inceputul razboiului din Ucraina, s-a spus adesea ca s-a mutat spre est centrul de greutate al Uniunii Europene. Și este adevarat…