- Dezinformarea urca la un nou nivel in Rusia, angajații din Crimeea anexata de opt ani trupele ruse fiind obligați sa posteze zilnic trei știri false pe teme de razboi și sa prezinte un raport pe aceasta tema. Informația circula pe rețelele de socializare și nu poate fi verificata din surse independente…

- Invazia ruseasca din Ucraina, declanșata la ordinul președintelui Vladimir Putin, a provocat reacții in lanț pe mapamond, sancțiunile dictate Rusiei in plan internațional cuprinzand treptat și lumea sportului. Pe parcursul ultimelor patru zile, de cand armata lui Putin a pornit ofensiva spre Kiev, lumea…

- Președintele rus Vladimir Putin a ordonat vineri oprirea avansului armatei ruse in Ucraina in așteptarea negocierilor, dar operațiunile au fost reluate dupa ce guvernul de la Kiev ar fi refuzat discuțiile, a declarat sambata purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit CNN. Un consilier…

- Rusia ar fi dispusa sa se așeze la masa negocierilor cu reprezentanții Ucrainei, susține Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, citat de unian.net . Conform acestuia, Rusia gata sa trimita o delegație la Minsk pentru a negocia cu Ucraina. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov,…

- „Solicit blocarea de indata a tuturor mijloacelor media de propaganda ale Rusiei – Sputnik, Russia Today etc – de pe teritoriul Romaniei, dar și de pe teritoriul Uniunii Europene”, scrie pe Facebook Dacian Cioloș. Fostul lider USR mai noteaza pe pagina sa de socializare ca Romania a tolerat ani in șir…

- Organizatorii concursului muzical Eurovision au anuntat ca intentioneaza sa permita Rusiei sa concureze la editia din acest an a competitiei muzicale, in pofida invaziei de catre fortele ruse a Ucrainei. Potrivit DPA, organizatorii au descris concursul drept un “eveniment cultural apolitic” si au parut…

- Foreign Policy sesizeaza ca Rusia aplica in Ucraina manualul folosit deja in Georgia: „falsa declarare a retragerii militare, urmata de recunoașterea regiunilor separatiste, este o strategie testata a Kremlinului”. Dar, „spre deosebire de razboiul din Georgia din 2008 și anexarea Crimeii in 2014, Occidentul…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca presedintele rus Vladimir Putin este „dispus sa negocieze”. Criza din Ucraina este doar o mica parte a preocuparilor mai cuprinzatoare de securitate ale Rusiei, a adaugat el, informeaza News.ro. „In primul rand, presedintele…