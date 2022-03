Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin se confrunta cu acuzații de geneocid, un prim termen in dosarul internațional deschis pe adresa sa fiind la inceputul saptamanii viitoare. Curtea Internaționala de Justiție va organiza audieri publice in cazul privind acuzațiile de genocid, conform Convenției privind prevenirea și pedepsirea…

- Invazia Rusiei in Ucraina este mai grava decat se astepta sa fie, a declarat, marți, premierul britanic Boris Johnson, care considera ca Europa este acum martora la un „dezastru in desfasurare”. Johnson susține ca este nevoie de unitatea occidentala in vederea pedepsirii președintelui rus pentru invazia…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski vrea sa opreasca razboiul cu orice mijloace. Acesta a anunțat ca Ucraina a intentat un proces impotriva Rusiei la Curtea Internaționala de Justiție a ONU de la Haga. Aceasta instanța soluționeaza litigiile dintre state privind dreptul internațional. “ Ucraina…

- Razboiul mult mai aproape de Romania. Insula Șerpilor din Marea Neagra a fost capturata de forțele ruse, a declarat Poliția de Frontiera a Ucrainei in timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca toți polițiștii de frontiera aflați pe insula au fost uciși in atacul rușilor. Insula Serpilor…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut joi liderilor europeni sa ajute urgent tara sa care este acum atacata de Rusia, ale carei forte au preluat controlul mai multor parti din sudul tarii, relateaza agentiile EFE si DPA. ''Daca dumneavoastra, stimati lideri europeni, lideri mondiali,…

- Dupa ce a anunțat introducerea legii marțiale ca reacție la ofensiva condusa de Rusia, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut lumii sa creeze o „coaliție anti-Putin”, conform Le Figaro . Președintele ucrainean le-a cerut joi, 24 februarie, concetațenilor sai sa nu intre in panica in fața…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sambata, pentru CNN , ca nu este de acord ca posibilele sancțiuni la adresa Rusiei sa fie anunțate dupa ce ar avea loc eventuala invazie in Ucraina. Prezent la Conferința de securitate de la Munchen, liderul de la Kiev a propus și organizarea unei…

- Situația, in ceea ce privește conflictul de la granițele Ucrainei, e suficient de ambigua pentru a determina ziarul turc Milliyet, de exemplu, sa aprecieze sub titlul alarmist „Razboiul bate la usa in Ucraina” ca „relațiile sunt pe cale sa se rupa” dupa ce „maratonul diplomatic din ultimele luni a ramas…