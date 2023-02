Războiul din Ucraina, principalul pericol pentru leu Marți, a fost publicata minuta celei de a doua ședințe de politica monetara a BNR care s-a desfașurat in 9 februarie. Documentul exprima optimism din partea conducerii BNR, care vede rata anuala a inflației decelerand la nivelul de o cifra in trimestrul al treilea, pentru a ajunge la finalul anului la 7%, „mult sub valoarea de 11,2 la suta anticipata anterior". Cursul euro a crescut de la 4,9193... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

- Conferinta de securitate de la Munchen (MSC) se deschide vineri cu un mesaj video al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski si discursuri ale cancelarului german Olaf Scholz si presedintelui francez Emmanuel Macron, transmite DPA, citata de Agerpres.

- CFR Cluj și FCSB se infrunta de la ora 21:00, in derby-ul etapei cu numarul 24 din SuperLiga Romaniei. Conform Regulamentului, CFR Cluj are la dispoziție o ora sa remedieze problema. In caz contrar, risca sa piarda meciul la „masa verde”. UPDATE 20:50 » Probleme cu nocturna cu 10 minute inainte de…

- Intr-un interviu exploziv, la mai puțin de o saptamana de la demisia sa, fostul consilier al lui Zelenski și șef al propagandei de la Kiev anunța catastrofa pentru țara sa, scrie activenews.ro. Alexei Arestovici i-a acordat sambata un amplu interviu lui Iuri Romanenko pentru canalul de You Tube al grupului…

- Oficialii de la Kiev au recunoscut oficial ca forțele ucraineni au incercat sa il ucida pe șeful Statului Major General al Armatei Federației Ruse, Valeri Gerasimov. Informația privind tentativa de asasinat supra comandantului rus a fost facuta publica de The New York Times, care a dezvaluit ca Statele…

- Castelul Banffy din cartierul ludușean Gheja a fost construit in anul 1868 și a fost in proprietatea familiilor Bethlen și Banffy timp de 80 de ani, pana in anul 1948 cand a intrat in proprietatea statului roman. De la acea data, pana in anul 1960, castelul a fost sediul Cooperativei Agricole de Producție,…

- Statele Uniunii Europene ar trebui sa cumpere arme in comun pentru a completa stocurile dupa livrarile catre Ucraina, transmite Agentia de Aparare a blocului comunitar, care a mai atras atentia ca este posibil ca SUA sa nu poata apara intotdeauna Europa de amenintari, relateaza Reuters."Razboiul de…

- Vaticanul a cerut scuze Moscovei in urma unor declaratii ale Papei Francisc cu privire la un presupus comportament crud al unor minoritati etnice ruse in Razboiul rus din Ucraina, relateaza AFP, potrivit News.ro. ”Pot sa confirm la ora actuala ca au avut loc contacte diplomatice in acest sens”, a raspuns…

- Politia ucraineana cerceteaza disparitia a peste 6.000 de copii, despre care exista informatii ca ar fi fost stramutati in Rusia. Sunt investigate si alte abuzuri si crime comise de rusi in teritoriile ocupate, inclusiv cazuri in care s-a deschis focul inspre autovehicule pe care era semnalat clar ca…