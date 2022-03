Stiri pe aceeasi tema

- O coloana de vehicule militare ruse se indreapta spre capitala Kiev, care a fost bombardata toata noaptea trecuta. Convoiul de vehoicule are circa 64 de kilometri, potrivit imaginilor din satelit. Nu doar Kievul a fost tinta racheteleor in timul noptii, ci si Harkov. Luni, chiar in timpul primelor negocieri…

- Președintele rus Vladimir Putin a salutat duminica dimineața „eroismul” forțelor ruse in Ucraina. Intr-un scurt discurs televizat de felicitare a soldaților de Ziua Forțelor Speciale care a marcat primele sale declarații publice de vineri, liderul de la Kremlin s-a referit la invadarea Ucrainei de…

- Moscova este dispusa sa discute cu Kievul, insa numai dupa ce armata ucraineana va depune armele, a declarat, vineri, ministrul de externe rus Serghei Lavrov, potrivit Reuters si AFP. “Suntem pregatiti pentru negocieri, in orice moment, de indata ce fortele armate ucrainene vor asculta apelul nostru…

- Rusia ar fi dezvoltat un plan multiplu ce vizeaza ocuparea capitalei Kiev, scopul final fiind schimbarea actualei conduceri de stat cu una pro-rusa și imparțirea țarii in doua, dupa modelul postbelic al Germaniei. Planul Rusiei de a ocupa Kievul, potrivit surselor jurnaliștilor de la Ukrainska Pravda…

- Aliații sunt in alerta dupa ce Rusia a atacat Ucraina, joi dimineața. Romania joaca un rol important in acest conflict militar, din cauza poziției geostrategice. NATO a desfașurat mai multe trupe și multa tehnica militara de cand Putin a amenințat cu invazia rusa. De altfel, o coloana de blindate a…

- Ambasada Ucrainei in Marea Britanie a negat informația aparuta in presa britanica, potrivit careia țara e dispusa sa renunțe la obiectivul sau de a intra in NATO, daca astfel va fi evitat razboiul cu Rusia. „Planurile de a adera la NATO raman neschimbate. Acest lucru e stipulat clar in Constituția noastra.…

- In aprilie și din nou din octombrie 2021, Kremlinul a mutat peste 100.000 de soldați din districtele militare de sud, vest, nord și centru catre Ucraina. Acum, militarii, desfașurați in tabere uriașe de-a lungul graniței ruso-ucrainene și in Crimeea ocupa

- Ucraina a declarat ca dețin unele „dovezi” care arata implicarea Rusiei in atacul cibernetic de amploare ce a vizat saptamana aceasta mai multe ministere si site-uri guvernamentale ucrainene. Potrivit reprezentanților Ministerului pentru Digitalizare, obiectivul atacului cibernetic este de a „destabiliza…