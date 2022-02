Zeci de explozii și focuri de arma in mai multe zone ale capitalei Kiev s-au auzit in tot cursul nopții de vineri spre sambata. Peste 50 de explozii și focuri de arma au fost semnalate in zonele Shulyavka, Beresteiska și Gradina Zoologica din Kiev. Exista, de asemenea, rapoarte despre focuri de arma puternice in stația de metrou Beresteiska, din apropierea unei unitați militare ucrainene. Un atac asupra unei unitați militare din Kiev a fost respins de armata ucraineana. Forțele ruse au atacat peste noapte o unitate militara de pe malul stang al Kievului, dar forțele ucrainene au reușit sa lupte…