Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina face o prima victima la nivel inalt in randul trupelor de ocupație. Informații neconfirmate din surse oficiale susțin ca un general ar fi fost ucis in lupta sambata seara. Totodata, trupele ucrainene ar fi capturat un maior rus, comandantul unei divizii motorizate. Se pare ca este…

- Comandantii militari rusi ar fi primit deja ordinele de atac in vederea invadarii Ucrainei, potrivit unor surse din serviciile de informatii americane citate de CBS . In acest moment, comandantii rusi aflati pe teren planifica modul in care sa-si manevreze fortele in sectoarele de front care le-au fost…

- Fortele armate ruse vor desfasura exercitii strategice programate vineri, 19 februarie, sub conducerea presedintelui rus Vladimir Putin, a informat Ministerul rus al Apararii, conform TASS. „Pe 19 februarie 2022 va avea loc un exercitiu planificat al fortelor strategice de descurajare, sub conducerea…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat joi ca, cel mai probabil, in primavara va fi infiintat grupul de lupta al NATO in Romania. „Ceea ce am discutat aici este ceea ce foarte bine a numit secretarul general al NATO – dubla cale – continuarea negocierilor, incercarea prin comunicare și dialog…

- Generalul rus in rezerva Leonid Ivasov, fost responsabil cu cooperarea externa in Ministerul Apararii (1996-2001), in prezent seful unei asociatii a ofiterilor din intreaga Rusie, ii cere presedintelui Vladimir Putin sa se preocupe de problemele reale ale Rusiei ori sa-si dea demisia si "sa renunte…

- Ucraina a avertizat ca Rusia „aproape a finalizat” comasarea forțelor militare care ar putea fi folosite pentru o ofensiva impotriva țarii, crescand astfel temerile ca Moscova ar putea lansa o invazie in orice moment, relateaza CNN . Potrivit celui mai recent raport al Ministerului ucrainean al Apararii,…

- Un angajat al Reprezentantei Ministerului Apararii al Federatiei Ruse pentru activitatea comemorativa de cinstire a eroilor in Romania a sesizat Politia in legatura cu disparitia unei sume de bani din seiful institutiei, au declarat, pentru Agerrpres, surse din Politie. “La data de 27 decembrie, Sectia…