- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a explicat, sambata, ca una din cauzele pentru care Romania are un deficit de aproape 4,4 la suta este razboiul din Ucraina. El a aratat ca in Romania s-au facut o serie de cheltuieli neprevazute de cand a izbucnit conflictul din tara vecina.”Una din cauzele…

- Guvernul Romaniei așteapta ca Guvernul Ucrainei sa prezinte un Plan de Acțiune “cu privire la masurile eficiente de control al exportului pentru prevenirea denaturarii pieței cerealelor”, plan pe care partea ucraineana a promis ca-l va prezenta pana la finalul zilei de luni, 18 septembrie 2023. Comisia…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, vrea ca interdicția importului de cereale din Ucraina sa fie prelungita, iar fermierii romani amenința cu blocarea porturilor și vamilor. Romania, impreuna cu alte state, a semnat un acord de prelungire conform caruia interdicția importului de cereale din Ucraina…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, luni seara, la Digi24, ca a propus ucrainenilor sa foloseasca mai mult porturile Galați și Braila pentru a-și exporta cerealele. De asemenea, ministrul a spus ca Ucraina nu a continuat operațiunile de dragare a Canalului Bastroe, adaugand ca i-a…

- Ministrul Transporturilor si al Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Galati, ca in perioada urmatoare vor fi luate masuri pentru a fi crescuta capacitatea de tranzit prin Romania a cerealelor ucrainiene de la 2 la 4 milioane de tone in fiecare luna. Declaratia ministrului Transporturilor…

- "Eu am in jur de 150 de posturi vacante in minister, din 600 - nu vorbesc de companii, (...) pe care le voi reduce. Nu am de ce sa le tin. Evident. Si sigur, exista companii care vin din spate, de la inceputul anilor '90, care nu-si mai gasesc rostul si care trebuie desfiintate, unele dintre ele, iar…