Războiul din Ucraina: Forțele rusești se pregătesc să apere Hersonul Rusia trimite mai multe trupe in orașul-cheie Herson din sudul țarii și s-ar putea sa se pregateasca sa il apere, a declarat șeful spionajului ucrainean, conform bbc.com. Ucraina sugerase anterior ca unele unitați rusești ar putea pleca.

