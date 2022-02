Războiul din Ucraina: Forțele ruse au capturat hidrocentrala Kahovka Unul dintre cei mai importanți producatori de energie electrica din Ucraina, hidrocentrala Kahovka de pe raul Nipro, a ajuns sub controlul forțelor rusești, anunța reprezentanții Ministerului Energiei din Ucraina. Conform acestora, barbați inarmați și tancuri fara insemne militare au fost reperați la centrala electrica din sudul Ucrainei, la 100 de kilometri de Crimeea, la ora locala 11:28. Hidrocentrala reprezinta cel mai sudic baraj de pe raul Nipru, are o capacitate de 357 megawați și genereaza 1,4 trilioane de megawați anual. The post Razboiul din Ucraina: Forțele ruse au capturat hidrocentrala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia devine un paria international, iar razboiul liderului rus Vladimir Putin va avea implicatii fundamentale pentru anii si deceniile care vor urma, a afirmat joi, pentru AGERPRES, presedintele Centrului de Analiza si Studii de Securitate, Alexandru Grumaz. “Desi au fost avertizati de presedintele…

- Deși anunța retragerea trupelor, se pare ca Rusia a aduc inca 7.000 de militari la granița cu Ucraina, potrivit unui oficial al Casei Albe. „Rusii au anuntat ca isi retrag trupele de la granita cu Ucraina. Acum stim ca este fals. De fapt, avem acum confirmat ca in ultimele zile Rusia si-a marit prezenta…

- Ucraina a sfatuit companiile aeriene sa evite zborurile deasupra Marii Negre de luni pana sambata, din cauza exercitiilor navale ale Rusiei in zona, potrivit Reuters. Peste 30 de nave rusesti au inceput exercitii in apropierea peninsulei Crimeea. De maine, companiile aeriene sunt sfatuite sa evite zborurile…

- In contextul tensiunilor ruso-ucrainene, Romania beneficiaza de o atenție deosebita din partea presei internaționale. ”Franta intentioneaza sa trimita sute de soldati in Romania”, titreaza Le Figaro. Cotidianul francez citeaza un interviu acordat pentru postul de radio France Inter, de catre ministrul…

- Mitropolia Basarabiei urmarește cu ingrijorare situația de la granițele Ucrainei, unde pacea este fragila, transmite IPS Petru. „Tensiunea din imediata apropiere a Republicii Moldova amenința nu doar Ucraina, ci și intreaga Europa, ce doar de curand a rupt cortina de fier trasata dupa cel…

- Situația, in ceea ce privește conflictul de la granițele Ucrainei, e suficient de ambigua pentru a determina ziarul turc Milliyet, de exemplu, sa aprecieze sub titlul alarmist „Razboiul bate la usa in Ucraina” ca „relațiile sunt pe cale sa se rupa” dupa ce „maratonul diplomatic din ultimele luni a ramas…

- Razboiul nervilor continua in jurul Ucrainei. Armata rusa a lansat marti o noua serie de manevre in Crimeea si pe flancul sau sudic, cu 6.000 de militari, avioane de vanatoare si bombardiere. Aceasta demonstratie de forta survine a doua zi de la decizia presedintelui Joe Biden de a plasa 8.500 de soldati…

- Noi imagini din satelit surprinse de o companie privata americana arata ca Rusia a continuat sa-și consolideze forțele in Crimeea anexata și in apropierea Ucrainei, in ultimele saptamani, in timp ce preseaza Statele Unite pentru discuții cu privire la garanții de securitate, relateaza Reuters.