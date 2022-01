Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a avertizat joi Moscova ca lucreaza impreuna cu partenerii ei occidentali la sanctiuni cu un impact major vizand sectorul financiar rus in cazul unei invazii rusesti in Ucraina, relateaza Reuters. Rusia a comasat circa 100.000 de soldati in apropiere de frontiera ucraineana…

- Vladimir Putin a avertizat ca este gata sa-și foloseasca armata pentru a contracara ceea ce el a numit amenințarea NATO, in timp ce da vina pe SUA pentru creșterea tensiunilor in Europa. Rusia este „serios ingrijorata” de prezența forțelor NATO in apropierea graniței sale și nu poate permite acestei…

- Putin a facut promisiunea in timpul unei conversatii prin apel video cu liderul chinez Xi Jinping. “Intre tarile noatre s-a format un nou model de cooperare, bazat pe alte principii, cum ar fi neamestecul in afacerile interne”, a afirmat presedintele Rusiei.Rusia si China se confrunta cu o presiune…

- Ministrul britanic de Externe, Liz Truss, a carei tara se afla la presedintia G7, se asteapta ca la reuniune sa se prezinte “un front unit in fata agresorilor mondiali”. Ea le va cere omologilor sai din G7 “sa prezinte un front unit fata de comportamentele rauvoitoare, inclusiv pozitiile Rusiei fata…

- SUA vor raspunde favorabil daca aliatii lor din Europa de Est le vor cere sa-si consolideze prezenta militara in teritoriile lor, in cazul unui atac al Rusiei asupra Ucrainei, avertizeaza un oficial de Casa Alba inaintea summitului online de marti dintre presedintii Joe Biden si Vladimir Putin, relateaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a numit marti extinderea infrastructurii militare a NATO in Ucraina drept "o linie rosie" pe care el spera sa nu fie depasita, exprimandu-si in acelasi timp ingrijorarea cu privire la exercitiile militare care au loc langa granitele Rusiei, informeaza Reuters, relateaza…

- Ministra de externe a Regatului Unit, Liz Truss, avertizeaza Rusia ca ar face „o mare greșeala” daca ataca Ucraina. Șefa diplomației britanice a adaugat și Londra colaboreaza strans cu aliații NATO și ca va sprijini Kievul, conform Reuters.

- Proiectul condus de compania rusa Gazprom nu poate fi, inca, aprobat deoarece proprietarii acestuia nu au infiintat inca o filiala de exploatare in conformitate cu legislatia germana. Suspendarea intervine intr-un moment critic pentru aprovizionarea cu gaze naturale in Europa, in contextul in care preturile…