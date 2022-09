Războiul din Ucraina este cântecul de lebădă al lui Putin - Greșeala fatală a președintelui Rusiei și victoria Occidentului Vladimir Putin a facut o greșeala uriașa cand a decis sa inchida robinetul de gaze pentru țariel din Europa de vest, iar asta il va costa funcția, avertizeaza un profesor american de afaceri internaționale.Daca obiectivele inițiale ale președintelui rus, din momentul inceperii invaziei din Ucraina, de a cuceri toata țara vecina și de a inlocui regimul de la Kiev cu unul marioneta, nu au fost atinse, iata ca acum Vladimir Putin face o greșeala fatala, scrie ziare.com, citand presa americana.Embargoul energetic impotriva țarilor din vestul Europei este considerata o eroare care il va costa foarte… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Este prea devreme pentru a spune daca recentele caștiguri obținute de Ucraina in estul țarii in detrimentul Rusiei reprezinta un punct de cotitura in razboi, a declarat marți un oficial occidental, sub rezerva anonimatului, pentru Reuters. „Este prea devreme pentru a spune daca acesta este un punct…

- Daca obiectivele inițiale ale președintelui rus, din momentul inceperii invaziei din Ucraina, de a cuceri toata țara vecina și de a inlocui regimul de la Kiev cu unul marioneta, nu au fost atinse, iata ca acum Vladimir Putin face o greșeala fatala. Embargoul energetic impotriva țarilor din vestul Europei…

- Daca un academician englez estima ca razboiul din Ucraina ar putea dura intre 50 si 80 de ani, un politolog american spune ca daca revine Donald Trump la Casa Alba razboiul se termina in anul 2025. In opinia majoritatii populatiei europene, sfarsitul razboiului din Ucraina va insemna sfarsitul crizei.…

- Ziua Nationala a Ucrainei este marcata miercuri sub o mare tensiune, la sase luni de la lansarea invaziei ruse, in momentul in care Statele Unite vor anunta un nou ajutor militar de 3 miliarde de dolari, cel mai mare acordat vreodata Kievului, potrivit News.ro, care citeaza AFP. „Trebuie sa fim constienti…

- Finlanda s-a pronuntat luni pentru interzicerea intrarii turistilor rusi in Uniunea Europeana, in cadrul unei reuniuni a premierilor tarilor nordice cu cancelarul german Olaf Scholz, relateaza DPA. ''Nu cetatenii rusi au inceput razboiul, dar in acelasi timp trebuie sa fim constienti de faptul ca ei…

- Obiectivul Rusiei este capturarea completa a regiunii ucrainene Donbas, a reafirmat luni presedintele rus Vladimir Putin, la aproape jumatate de an de la declansarea unui razboi neprovocat impotriva Ucrainei, relateaza DPA. In fata invitatilor externi la un forum militar anual organizat in apropiere…

- Rușii continua sa bombardeze in permanența regiunea Donbas, dar și zone rezidențiale din regiunea Zaporojie, orașele Harkov și Nikolaev, spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a mulțumit Statelor Unite pentru noul pachet de asistența militara, care include lansatoare HIMARS.…

- ​Rusia se va concentra acum „aproape sigur” pe capturarea regiunii estice Donețk, dupa ce a revendicat victoria asupra orașului Lisiciansk, arata cea mai recenta evaluare a ministerului britanic al apararii. Informațiile din cel mai recent raport al serviciilor de informații britanice: Forțele ucrainene…