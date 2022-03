Stiri pe aceeasi tema

Cel puțin 107 copii au fost uciși și peste 120 au fost raniți de cand Rusia a invadat Ucraina, a declarat Procuratura Generala ucraineana, relateaza BBC.

Fostul premier Victor Ponta a vorbit, duminica, la Romania TV, despre razboiul din Ucraina si consecintele pe care acest conflict il vor avea asupra economiei Romaniei si a statelor europene.

Liudmila Denisova, responsabila cu drepturile omului pe langa parlamentul de la Kiev, a afirmat joi pe Telegram ca de la inceputul invaziei ruse in Ucraina si pana in 10 martie la ora 9.00 GMT in tara au fost ucisi 71 de copii, iar peste 100 au fost raniti, transmite AFP.

Astazi am intrat in a 12-a zi de razboi intre Rusia și Ucraina. In contextul conflictului ruso-ucrainean, directorul general al CEC Bank, Bogdan Neacșu, vine cu un mesaj important pentru romani.Cum va influența razboiul piața bancara și economia romaneasca? Potrivit șefului CEC Bank, razboiul intre…

Fostul premier al Romaniei exclude scenariul potrivit caruia Rusia ar urma sa atace Romania, insa avertizeaza ca razboiul din Ucraina va avea consecinte economice pentru tara noastra.

Discutiile dintre delegatiile Rusiei si Ucrainei ar urma sa aiba loc luni, intr-o locatie care nu va fi dezvaluita, transmite agentia rusa TASS.

Bilantul atacurilor armatei ruse a ajuns la 137 de morti si peste 300 de raniti in Ucraina, a anuntat presedintele Volodimir Zelenski, in cursul noptii de joi spre vineri.

Bilantul atacurilor armatei ruse a ajuns la cel putin 50 de morti in Ucraina, inclusiv zece civili, anunta Oleksii Arestovici, un consilier al presedintelui Volodimir Zelenski.