Razboiul din Ucraina este cel mai periculos moment pentru Europa de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace, iar Rusiei nu trebuie sa i se permita sa caștige, a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit Reuters.

Aproape o treime din instrumentele financiare straine in valoare de aproximativ 3.000 de miliarde de ruble (49,1 miliarde de dolari) aflate in conturile rusilor la sfarsitul lunii martie au fost emise in Statele Unite, potrivit datelor bancii centrale a Rusiei, transmite Reuters, potrivit News.ro.

Statele Unite ale Americii au promis mai mult sprijin militar pentru Ucraina, inclusiv drone, și desfașoara activitați pentru a stabili daca vor trimite avioane de lupta, in timp ce luptele continua in estul țarii la cinci luni de la invazia Rusiei, scrie Reuters.

SUA vor trimite un ajutor umanitar suplimentar Ucrainei in valoare de 360 milioane de dolari destinat in special pentru asigurarea populatiei cu hrana, apa potabila, asistenta economica si adaposturi, printre altele, a anuntat sambata secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, potrivit EFE.

Moscova a promis joi sa accelereze discutiile privind majorarea vanzarilor de gaze catre China si a avertizat ca Europa va plati un pret ridicat pentru embargoul petrolier impus contra Rusiei, transmite Reuters, relateaza Agerpres.

Sute de lituanieni se asociaza pentru a cumpara o drona militara avansata pentru Ucraina in razboiul acesteia impotriva Rusiei, in semn de solidaritate, scrie Reuters. Aproximativ 3 milioane de euro au fost stranși de lituanieni in doar trei zile, din cele 5 milioane de euro necesare, cumpararii

Hyundai Motor Group va investi inca 5 miliarde de dolari in Statele Unite pana in 2025, pentru a consolida colaborarea cu firmele americane in domeniul tehnologiei avansate, acestea adaugandu-se unor investitii de 5 miliarde de dolari anuntate vineri pentru vehicule electrice si baterii, transmite

Japonia iși va dubla ajutorul pentru Ucraina la 600 de milioane de dolari, intr-o acțiune coordonata cu Banca Mondiala, pentru a susține necesitațile financiare pe termen scurt ale țarii afectate de invazia Rusiei, a declarat joi premierul Fumio Kishida, conform Reuters.