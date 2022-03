Stiri pe aceeasi tema

- Peste 70 de europarlamentari, care fac parte din majoritatea grupurilor politice care activeaza in Parlamentul European și din diferite zone ale Europei, sprijina solicitarea adresata de eurodeputatul Victor Negrescu Comisiei Europene și Consiliului European pentru crearea unui coridor umanitar pentru…

- Seful Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR), Filippo Grandi, a anuntat luni ca peste 500.000 de persoane au trecut din Ucraina in tarile vecine de la inceperea invaziei militare ruse, saptamana trecuta, transmit Reuters, AFP si DPA. Principalele tari spre care se indreapta refugiatii…

- Peste 500.000 de persoane au trecut din Ucraina in tarile vecine de la inceperea invaziei militare ruse, saptamana trecuta, a anunțat luni șeful Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR), relateaza Reuters . Principalele tari spre care se indreapta refugiatii ucraineni sunt Polonia, Ungaria,…

- Principalele tari spre care se indreapta refugiatii ucraineni sunt Polonia, Ungaria, Republica Moldova, Romania si Slovacia.Potrivit sursei citate, in Polonia au trecut deja 281.000 de refugiati ucraineni. Numai duminica au intrat pe teritoriul polonez 100.000 de persoane dinspre Ucraina.Ungaria a primit…

- Peste 500.000 de persoane au trecut din Ucraina in tarile vecine de la inceperea invaziei militare ruse, saptamana trecuta, a anunțat luni șeful Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR), relateaza Reuters. Principalele tari spre care se indreapta refugiatii ucraineni sunt Polonia, Ungaria,…

- Uniunea Europeana se pregateste sa le acorde ucrainenilor care fug de razboi dreptul de sedere si de munca in blocul european pentru o perioada de pana la trei ani, au afirmat oficialitati UE si franceze. Cel putin 300.000 de refugiati ucraineni au intrat in Uniunea Europeana pana acum, iar blocul comunitar…

- Natiunile Unite au lansat vineri un semnal de alarma in legatura cu un posibil val de refugiati dinspre Ucraina catre tarile vecine in urma invaziei militare ruse, mii de ucraineni parasindu-si deja tara in ultimele 24 de ore, transmite DPA. Inaltul Comisariat al ONU pentru refugiati (UNHCR) a afirmat…

- Uniunea Europeana (UE) a propus astazi sa se interzica accesul autoritatilor ruse la pietele si serviciile financiare europene si sa fie vizate bancile care finanteaza armata rusa si alte operatiuni militare ruse in regiunile separatiste din estul Ucrainei a caror independenta Rusia a recunoscut-o luni…