Ziarul The New York Times si agentia de presa Associated Press au fost recompensate, luni, pentru munca lor despre razboiul din Ucraina cu Premii Pulitzer, cele mai prestigioase premii ale presei americane. Una dintre cele mai mari institutii de stiri din lume, The New York Times (NYT) si reporterii sai, au castigat premiul Pulitzer pentru „International Reporting” pentru „acoperirea neclintita a invaziei Rusiei in Ucraina, inclusiv o ancheta de opt luni privind mortile din Butcha in Ucraina si despre unitatea rusa responsabila de aceste crime”, a anuntat intr-un mesaj video Marjorie Miller, administratorul…