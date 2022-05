Bruxelles-ul a propus sancționarea fostei gimnaste Alina Kabaeva pentru rolul sau in ”propaganda” Kremlinului și legaturile directe cu președintele Putin, dar și a patriarhului Kirill, potrivit unui document, transmit AFP și BFMTV. Propunerile fac parte din noua lista a persoanelor vizate de interzicerea intrarii in UE și inghețarea activelor in cadrul celui de-al șaselea pachet de sancțiuni europene, aflat in prezent in dezbatere, ca reacție la razboiul din Ucraina. Presa susține ca președintele rus are o relație cu Alina Kabaeva de mai mulți ani, ceea ce Vladimir Putin a negat in 2008. Alina…